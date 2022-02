Nigeria: parlamento approva disegno di legge per creazione Centro nazionale sviluppo vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Nigeria (la camera bassa del parlamento di Abuja) ha approvato in seconda lettura all'unanimità un disegno di legge che mira a istituire un Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei vaccini. Il disegno di legge, scrive il quotidiano "The Cable", mira a creare un centro in cui medici specialisti possano condurre ricerche e produrre vaccini contro il Covid-19. Nel 2021 il governo federale di Abuja ha approvato o stanziamento di 10 miliardi di naira (pari a circa 24 milioni di dollari) per sostenere la produzione locale del vaccino contro il Coid-19. Con oltre 46 milioni di dosi sin qui consegnate - su una popolazione di oltre 200 milioni di abitanti - la Nigeria ha finora vaccinato soltanto il 2,75 per cento della sua popolazione.(Res)