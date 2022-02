Usa-Messico: inviato speciale per il clima John Kerry in visita a Città del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa per il clima John Kerry sarà in visita oggi a Città del Messico, dove incontrerà il presidente Andrés Manuel López Obrador e altri funzionari del governo. La visita, si legge in una nota del dipartimento di stato, mira ad accelerare la cooperazione sulla crisi climatica, comprese le opportunità per espandere la produzione di energia rinnovabile, creare un clima favorevole agli investimenti, combattere l'inquinamento da metano, passare al trasporto a zero emissioni e mettere fine alla deforestazione. (segue) (Mec)