Usa-Messico: inviato speciale per il clima John Kerry in visita a Città del Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita segue quella della segretaria all’Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, svolta proprio nei giorni in cui in Messico prendeva il via il dibattito parlamentare sulla proposta di riforma costituzionale del settore energetico; proposta cui guarda con timore il governo degli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce una nota dell'ambasciata Usa in Messico, diramata nel corso della visita, il viaggio della segretaria "sottolinea l'impegno degli Usa a promuovere un'agenda bilaterale sull'energia pulita, appoggiare gli investimenti, incrementare la diversificazione nel settore energetico internazionale e permettere un interscambio di punti di vista sulle modifiche al sistema regolatorio dell'energia in Messico". (segue) (Mec)