Usa-Messico: inviato speciale per il clima John Kerry in visita a Città del Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di modifica del settore prevede la modifica di tre articoli della Costituzione e di nove transitori. Un provvedimento, ha spiegato Lopez Obrador, pensato per "garantire l'energia elettrica a prezzi giusti per tutti i messicani" e "perché non ci siano aumenti maggiori dell'inflazione". La proposta, più volte annunciata dal capo dello stato, consegna alla statale Commisione Federal de electricidad (Cfe) il 54 per cento del mercato, lasciando il 46 per cento all'iniziativa privata. "Non significa statalizzare il settore, ma dare alla Cfe il suo valore" e mettere "le imprese private in una autentica, una vera concorrenza". Al tempo stesso, il progetto di riforma stabilisce che "lo sfruttamento del litio lo può fare solo la nazione": "tutto il minerale di litio che c'è nel sottosuolo della patria, nel nostro territorio, è dei messicani", ha detto. (segue) (Mec)