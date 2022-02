Usa-Messico: inviato speciale per il clima John Kerry in visita a Città del Messico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importante anche il capitolo relativo al litio. Lo stato continuerà a dare ai privati concessioni per lo sfruttamento di oro, argento e rame, ma non potrà emetterne di nuovi per il litio. Il minerale è sempre più appetito, tra le altre cose, per l'uso nei telefoni cellulari, per le batterie elettriche di nuova generazione o nella medicina, e nel caso la riforma dovesse essere approvata passerebbe ad essere sfruttato, estratto, commercializzato, distribuito e immagazzinato solo dalla nazione. (Mec)