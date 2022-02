Tivoli: per accedere a un ufficio pubblico fornisce il green pass di un amico, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per accedere all'ufficio immigrazione ha fornito il green pass di un amico, che aveva salvato sul suo cellulare, e per questo motivo l'uomo è stato denunciato e il telefono sequestrato. E' successo lo scorso 7 febbraio a Guidonia, quando gli agenti della polizia di Stato hanno denunciato l'uomo, un 25enne originario del Bangladesh, H.M.M., in possesso di regolare permesso di soggiorno, che ora dovrà rispondere del reato di sostituzione di persona (Rer)