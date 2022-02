Ponte Genova: Draghi, storia recente città mostra come ripartire dopo tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia recente di Genova, e il coraggio dei genovesi, ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Lo ha detto il presidente il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo a Palazzo San Giorgio di Genova. “Penso a come Genova ha reagito alla tragedia del Ponte Morandi”, ha aggiunto, esprimendo “di nuovo la vicinanza del governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore”. (Rin)