Bulgaria: comune di Sofia offre sostegno per servizio amministrativo a investitori e start-up

- L'Agenzia municipale per la privatizzazione e gli investimenti di Sofia sta iniziando a fornire una corsia preferenziale per il sostegno ai grandi investitori e alle start-up in merito ai servizi amministrativi. Lo riferisce sulla sua pagina Facebook Confindustria Bulgaria, secondo cui il rilascio della così rinominata "carta verde" per i servizi amministrativi funge da conto individuale per ogni azienda e per uno specifico dipendente circa possibili problematiche relative al rapporto con l'amministrazione comunale e la sua burocrazia. "Una delle difficoltà che le aziende incontrano sono i servizi amministrativi. Pertanto, con questo nuovo strumento vogliamo offrire una corsia preferenziale per questa tipologia di servizi, con particolare attenzione sia ai grandi investitori che alle start-up", ha commentato il sindaco di Sofia Yordanka Fandakova.(Seb)