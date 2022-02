Difesa: Russia sviluppa nave da pattugliamento in grado di immergersi sott'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro russo di progettazione di sottomarini Rubin ha sviluppato una versione modificata per l'esportazione della nave da pattuglia "Strazh" in grado di immergersi sott'acqua, combinando i vantaggi di un sottomarino e di una nave di superficie. Lo comunica il servizio stampa dell'impresa costruttrice, precisando che si tratta di una variante dalle dimensioni notevoli, lunga circa 72 metri e con un dislocamento normale di circa 1.300 tonnellate. Questa versione ha la massima dotazione consentita di armamenti, che consistono in un cannone automatico di piccolo calibro, due lanciatori per missili guidati e quattro dispositivi lanciasiluri di calibro 324 millimetri. Questa configurazione rende "Strazh" un avversario pericoloso anche per navi di superficie molto più grandi. (Rum)