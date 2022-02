Rai: Marrocco (FI), presidente Camere intervengano a difesa istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è accaduto in Vigilanza Rai sulle vicende raccontate dal collega Ruggeri, confermate dal collega Faraone, lascia basiti e sgomenti. Sono affermazioni molto gravi che meritano un approfondimento, tanto in azienda quanto in Commissione". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, componente della Commissione di vigilanza della Rai. "Nei messaggi – continua – traspare un pregiudizio politico inquietante, condito da insinuazioni, insulti e intimidazioni, paventando tra l'altro l'esistenza di presunti dossier su tutti i politici. Grave. Molto grave. Ribadisco - conclude Marrocco - che siamo in presenza di una questione che non può esaurirsi ad una disputato in tribunale ma che investe la responsabilità ed il decoro del Parlamento, per tale motivo è necessario che i Presidenti di Camera e Senato intervengano non solo in difesa delle prerogative dei parlamentari ma anche, se non soprattutto, la salvaguardia delle Istituzioni".(Rin)