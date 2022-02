Roma: controlli antidroga, 10 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando Roma piazza Venezia hanno arrestato un cittadino della Guinea di 39 anni, senza fissa dimora, notato a cedere, in cambio di denaro, una dose di eroina ad una persona che è stata successivamente identificata e segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe. Nel corso del controllo, il 39enne è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose di eroina che nascondeva nella bocca e circa 800 euro ritenuti provento dell’illecita attività. Gli arresti sono stati tutti convalidati e tranne che per il 39enne per il quale non è stata emessa nessuna misura, tutti gli altri sono stati sottoposti a misure precautelari in attesa del processo. (segue) (Rer)