Roma: controlli antidroga, 10 arresti (3)

- Gli ultimi 6 arresti sono stati eseguiti, con tempistiche diverse, nella zona di Tor Bella Monaca. A finire in manette sono stati un cittadino egiziano di 22 anni e 5 romani – tra cui due donne - tutti con precedenti, sorpresi tra via dell’Archeologia, via di Tor Bella Monaca e via San Biagio Platani in possesso di dosi singole di droga pronte per essere vendute. A questi, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente 66 dosi di cocaina, 54 dosi di eroina e 15 di crack, oltre ad un’ingente somma di denaro ritenuta provento di attività illecita. L’arresto è stato convalidato per tutti e 6: 3 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, uno sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma e uno al divieto di dimora nel comune di Roma, in attesa del processo, mentre per l’ultimo arrestato processato per direttissima, ha avuto 6 mesi di pena. (Rer)