Sardegna: Marmilla, secondo incontro per la costituzione del distretto rurale

- Distretto rurale della Marmilla, atto secondo. Si terrà martedì 15 febbraio alle ore 18 nell’aula consiliare di Lunamatrona il secondo incontro con le imprese e le realtà economiche e sociali del territorio per la costituzione del distretto rurale “Marmilla”, un progetto e un’iniziativa seguiti direttamente dall’Unione di comuni “Marmilla”. Il supporto tecnico sarà garantito, come sempre, dall’agenzia regionale Laore. All’incontro si potrà partecipare anche da remoto tramite la piattaforma “Zoom”. “Invitiamo soprattutto le imprese dei nostri diciotto comuni a partecipare, quelle che hanno già formalizzato la propria adesione al distretto, ma anche quelle che vorranno farlo adesso - ha detto il presidente dell’Unione Marco Pisanu - non possiamo lasciarci sfuggire quest’occasione per il rilancio economico del settore agro-pastorale, dell’enogastronomia, ma anche dei servizi del settore produttivo della nostra Marmilla”. (Rsc)