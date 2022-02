Infrastrutture: Draghi, ampliare connessione tra porti, reti stradali e ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è diciannovesima al mondo per tempi e costi associati alla logistica, anche a causa degli oneri burocratici e dei ritardi nello sviluppo digitale. Lo ha detto il presidente il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo a Palazzo San Giorgio di Genova. “Dobbiamo abbattere questi ostacoli, cogliere a pieno i vantaggi offerti dall’aumento degli scambi commerciali”, ha spiegato il premier, aggiungendo che “in particolare, vogliamo ampliare le infrastrutture, per accogliere un traffico sempre maggiore. Vogliamo migliorare la connessione tra porti, reti stradali, ferrovie, anche per far fronte alla concorrenza degli altri porti mediterranei e di quelli nord-europei”, ha spiegato Draghi. (Rin)