Veneto: Covid, positivi dimezzati in meno di venti giorni

- La discesa delle curve del contagio da Covid 19 è sempre più evidente anche in Veneto. La conferma arriva dal bollettino odierno della Regione, che dà conto di 144098 attualmente positivi, dato dimezzato rispetto al 23 gennaio, quando era stato toccato il massimo storico dei contagi. La diminuzione riguarda ormai stabilmente tutte le sette province venete, con riduzione dei casi ancora più marcata nel trevigiano. Qui nello stesso arco di tempo si è passati da 50 mila a meno di 20 mila positivi. Resta alto il numero delle vittime, 39 ieri, per un totale che sale a 13453. Continuano a scendere nel complesso anche i ricoverati, 1696 in area medica (-49) e 157 in terapia intensiva (+1). Le vaccinazioni ieri sono state 14452 (813 prime dosi, 2934 seconde dosi, 10705 addizionali). La copertura della popolazione è pari a 82,3 per cento per il ciclo completo, conteggiando le prenotazioni per la seconda dose, e a 60,3 per cento per chi ha ricevuto anche la terza. La fascia di età con minore copertura è tra i 12 e i 39 anni. Poco meno di un terzo dei bambini tra 5 e 11 anni sono stati già vaccinati con due dosi.(Rev)