Covid: Fauci al "Ft", Usa stanno uscendo da pandemia grazie a vaccini e cure

- Gli Stati Uniti stanno pian piano uscendo dalla pandemia di Covid-19 vera e propria, grazie alla combinazione di vaccini e trattamenti che rendono il virus più gestibile. È quanto ha affermato in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times", l'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della Casa Bianca per le politiche di contrasto alla pandemia di Covid-19, aggiungendo che ci saranno probabilmente allentamenti delle restrizioni anti-Covid nei prossimi mesi, incluso l'obbligo delle mascherine. In un'analisi delle possibili soluzioni della prossima fase della pandemia, Fauci ha aggiunto che sarà possibile la gestione del virus da parte degli Stati federali piuttosto che direttamente dall'amministrazione centrale, guidato dal presidente Joe Biden. I servizi sanitari locali avranno anche la possibilità di "reintrodurre misure temporanee qualora altri focolai importanti dovessero essere monitorati nella singola regione", ha aggiunto Fauci. Negli Stati Uniti, più di 900.000 persone sono morte per il Covid e mentre il numero dei decessi resta ancora alto, i nuovi contagi hanno cominciato rapidamente a scendere. Fauci si è mostrato molto cauto rispetto alle affermazioni ottimistiche di coloro che affermano che il virus sia ora diventato "endemico". Tuttavia, il virologo ha confermato la possibilità di raggiungere un "equilibrio" in cui il governo non dovrà più monitorare così da vicino le infezioni. "Non c'è possibilità di eradicare completamente il virus, ma pensiamo che le persone siano ora più protette e le restrizioni diventino un ricordo", ha concluso Fauci. (Rel)