Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello porta un saluto al webinar "Verso un processo per le controversie internazionali" organizzato dalla Camera degli avvocati internazionalisti.Diretta streaming (ore 11)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla presentazione dell'accordo di collaborazione tra A2a e Politecnico di Milano sui temi della ricerca e dell'innovazione.Edificio 1 del Campus di piazza Leonardo Da Vinci, 32 (ore 14:30)Si riunisce il consiglio comunalediretta streaming (ore 16:30)REGIONEGli assessori regionali al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, e all'autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli visitano il Mu.Me.se, Museo memoriale di sciesopoli ebraica casa dei bambini di Selvino.Palazzo Comunale, Corso Milano, 19 Selvino/Bg (ore 10)L'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli interviene alla cerimonia di consegna dell'onorificenza all'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus dalla Croce Rossa Italiana.Villa Fontana, via Resegone, 2 - Capriano di Briosco/MB (ore 19:30)VARIEPrima giornata del Social innovation campus, il campus italiano sull'innovazione sociale con un confronto tra studenti, ricercatori, giovani imprenditori e i partner del Campus e stakeholder Mind, Milano innovation district. Intervengono: il Presidente di Fondazione Triulza, Massimo Minelli; il presidente del Comitato scientifico, Mario Calderini: l'assessore allo sviluppo della città metropolitana e giovani della Regione Lombardia, Stefano Bolognini.Diretta streaming (ore 10)Conferenza stampa sull’attività operativa dei Carabinieri Forestali in Lombardia nel 2021.Comando Regione Carabinieri Forestale “Lombardia”, Via Vitruvio, 43 (ore 10:30)Conferenza stampa "Una scultura per Margherita Hack", durante la quale vengono comunicati il progetto vincitore, lo spazio pubblico scelto per l'installazione dell'opera e le motivazioni della giuria. Partecipano Guido Borsani, presidente di Fondazione Deloitte; Valentina Kastlunger, presidente di Casa degli artisti; Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia; Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano; Vincenzo Trione, accademico e critico d'arte e Presidente di Giuria; Anna Wolter, astrofisica ricercatrice all'Inaf-Osservatorio Astronomico di Brera e membro della giuria. È infine presente l'artista vincitrice.Casa degli Artisti, Corso Garibaldi 89A (Ore 11)Conferenza online di Fondazione Zoé (Zambon) "Donne attraverso la lente. Superare gli stereotipi di genere".Diretta streaming (ore 14)A2a e Politecnico di Milano insieme per lo sviluppo di iniziative di innovazione, ricerca e formazione con l'istituzione di un Joint research center e del Centro congiunto di ricerca e innovazione. Il modello consentirà alle due realtà di consolidare la collaborazione e contribuire alla transizione ecologica del Paese. Intervengono: il rettore del Politecnico Ferruccio Resta; l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini; il Presidente di A2a Marco Patuano; il Sindaco Giuseppe Sala; il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.Edificio 1 del Campus di piazza Leonardo Da Vinci, 32 (ore 14:30)Incontro "Benessere delle persone in epoca covid" organizzato da Remind.Diretta streaming (ore 18)MONZAConferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione dell'area ex “Feltrificio Scotti" di via Cesare Battisti. Intervengono il Sindaco di Monza Dario Allevi, l'assessore alle politiche del territorio Martina Sassoli, il fondatore e direttore artistico di MCA Mario Cucinella Architects, Mario Cucinella, Il fund manager Antirion Sgr Tommaso Bossi e Il Direttore Generale Varallo RE Group Paolo Locatelli.Comune di Monza, Sala Giunta, 2° piano piazza Trento e Trieste (ore 12:30) (Rem)