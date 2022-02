© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Foschia e nubi basse su pianura, Appennino e nelle valli al mattino, che andrà diradandosi verso le ore centrali della giornata. Cielo poco nuvoloso altrove, assenti le precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 2°C, massime intorno a 11°C. (Rem)