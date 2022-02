Francia: al via il "One Ocean Summit" a Brest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi a Brest, in Francia, "One Ocean Summit", il vertice mondiale dedicato alla protezione ambientale degli oceani voluto dal presidente Emmanuel Macron. L'appuntamento durerà fino all'11 febbraio e riunirà una ventina di capi di Stato e di governo, insieme alal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e a quello del Consiglio europeo, Charles Michel. Il modello è lo stesso del Summit per il pianeta già organizzato da Macron per finanziare progetti destinati alla salvaguardia dell'ambiente. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", con l'evento che comincia oggi il presidente vuole dare alla Francia un ruolo di "secondo potenza al mondo" nella preservazione dei mari dopo gli Stati Uniti. (Frp)