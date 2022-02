Somalia: Usa impongono sanzioni a funzionari che ostacolano processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato restrizioni sui visti nei confronti di leader e funzionari accusati di ostacolare il processo elettorale in Somalia. In una dichiarazione diffusa dal dipartimento di Stato, il segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che le restrizioni sui visti si applicano in particolare a coloro "che non hanno rispettato i loro obblighi di attuare elezioni tempestive e trasparenti" e ai funzionari che hanno "preso di mira giornalisti e membri del partito di opposizione con molestie, intimidazioni, arresti e violenze". Le sanzioni cadono ad un anno esatto dal termine del mandato del presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo", la cui proroga ha fatto precipitare il Paese sull'orlo della guerra civile. "Il miglior percorso verso una pace sostenibile in Somalia passa attraverso la rapida conclusione di elezioni credibili. Gli Stati Uniti hanno ripetutamente espresso preoccupazione per i ritardi e le irregolarità procedurali nel processo elettorale della Somalia e per le più ampie implicazioni di tali irregolarità per la democrazia e la stabilità del Paese", afferma il comunicato. "I leader degli Stati membri nazionali e federali della Somalia devono portare a termine i loro impegni per completare il processo parlamentare in modo credibile e trasparente entro il 25 febbraio, il che getterà ulteriormente le basi per una governance credibile in Somalia. Gli Stati Uniti sostengono fortemente il popolo somalo e si impegnano a lavorare insieme per promuovere la democrazia e la prosperità reciproca per entrambi i nostri Paesi", conclude la nota. (segue) (Nys)