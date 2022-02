Somalia: Usa impongono sanzioni a funzionari che ostacolano processo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni arrivano dopo che il processo elettorale in Somalia - che culminerà con l'elezione del nuovo presidente della Repubblica - hanno subito continui ritardi dovuti a ragioni logistiche e politiche, e si inquadrano nel mezzo dello scontro di potere che vede contrapposti da mesi il presidente uscente Farmajo e il primo ministro Mohamed Hussein Roble. Le elezioni parlamentari sono iniziate a novembre e avrebbero dovuto concludersi entro il 24 dicembre, ma sono state segnate da forti ritardi dovuti a controversie varie. Lo scorso 9 gennaio il primo ministro Roble e i leader statali regionali hanno raggiunto un accordo per completare il processo elettorale entro il prossimo 25 febbraio. Si è inoltre convenuto che l'elenco degli anziani e delle organizzazioni della società civile che selezioneranno i delegati dovrà essere pubblicato prima delle elezioni e che ai delegati non sarà impedito di accedere ai seggi se non sottoposti a un tribunale. Il voto per l'elezione dei 275 deputati della Camera bassa è l'ultimo tassello necessario a comporre l'Assemblea che, insieme ai senatori, procederà ad eleggere il presidente della Repubblica. In base all'accordo elettorale del 27 maggio, infatti, i comitati elettorali formati da 101 delegati sono chiamati ad eleggere un deputato ciascuno, il che significa che 27.775 delegati eleggeranno un totale di 275 deputati. I parlamenti degli Stati membri federali hanno invece già eletto i 64 senatori che, insieme ai 275 parlamentari, saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente del parlamento nel corso di una sessione congiunta. (Nys)