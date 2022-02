Colombia: maltempo, frana travolge centro abitato causando 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 persone, di cui tre minorenni, sono morte a seguito di uno smottamento causato dalle forti piogge che si sono rovesciate nella città di Pereira, al centro della Colombia. La frana ha travolto diverse case del quartiere Esneda, causando anche una trentina di feriti. Il presidente della Colombia, Ivan Duque ha espresso rammarico per l'accaduto. "Ho chiesto a tutto il team dell'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (Ungrd) di essere pronto ad intervenire appena dovesse essere necessario. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei defunti e la mia vicinanza al popolo Risaraldense. Siamo con voi", ha scritto Duque in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Le forti piogge che si sono abbattute sulla regione hanno spinto le amministrazioni di 14 municipi a dichiarare lo stato di emergenza. La circolazione sulla strada che collega Risaralda al municipio di Marsiglia era già stata interrotta a causa di una precedente frana. (Mec)