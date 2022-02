Rdc-Uganda: conflitto Ituri, oggi verdetto della Corte dell'Aia sulle riparazioni di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per oggi il verdetto della Corte internazionale di giustizia (Cig) dell'Aia sull'annosa disputa che vede contrapposti Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Uganda per quanto riguarda i risarcimenti in relazione al conflitto dell'Ituri che si combatté dal 1998 al 2003. La sentenza, fa sapere la stessa Corte, è prevista intorno alle 15 (ora italiana) di oggi. La lunga controversia è stata portata in tribunale per la prima volta nel 1999. Dopo un lungo procedimento, la Corte dell'Aia ha stabilito nel 2005 che l'Uganda aveva violato il diritto internazionale occupando parti della provincia congolese orientale dell'Ituri con le sue truppe e sostenendo altri gruppi armati durante la guerra. Allo stesso tempo, il tribunale dell'Aia ha accolto una domanda riconvenzionale presentata dall'Uganda, accordandole un risarcimento dopo che la sua ambasciata a Kinshasa era stata attaccata e i suoi diplomatici maltrattati. La Corte ha inoltre ordinato ai vicini africani di negoziare riparazioni, tuttavia nel 2015 la Rdc ha presentato un nuovo ricorso affermando che i colloqui non stavano procedendo. La sentenza di oggi è quindi chiamata a stabilire l'importo dei risarcimenti: Kinshasa chiede più di 11 miliardi di dollari per l'occupazione dell'Ituri da parte delle truppe ugandesi. (segue) (Res)