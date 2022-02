Libia: media, delegazione Parlamento turco attesa a Tripoli, Misurata e Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Parlamento turco si prepara a recarsi in Libia per tenere una serie di incontri con funzionari a Tripoli, Misurata e Bengasi. Lo ha rivelato il quotidiano turco "Zaman", affermando che la data della visita non è ancora specificata. Il quotidiano ha affermato che la delegazione, che comprenderà membri del gruppo parlamentare di amicizia tra Turchia e Libia, visiterà le città di Tripoli, Misurata e Bengasi, e terrà incontri con figure libiche di diversi gruppi, tra cui membri del parlamento.(Lit)