Russia: oltre 183 mila nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, nuovo massimo assoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati rilevati 183.103 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, un dato nuovamente in rialzo dopo due giorni di calo e che rappresenta il record dall'inizio della pandemia. Lo riporta il centro di risposta federale al coronavirus. Nel Paese sono stati registrati inoltre 669 decessi e 20.178 ricoveri in strutture ospedaliere, con quest'ultimo dato stabile rispetto a ieri. La situazione è in netto miglioramento a Mosca, con 11.521 positività giornaliere, in diminuzione rispetto al picco assoluto di 26.904 casi rilevati il 3 febbraio, mentre la città più colpita risulta San Pietroburgo, con 19.644 positività registrate nelle ultime 24 ore. (Rum)