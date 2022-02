Milano: arrestati un cinquantaduenne e un cinquantacinquenne per furto d'auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito questa mattina l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani pregiudicati, di 52 e 55 anni, ritenuti responsabili del furto di una Porsche 911 compiuto in centro città lo scorso 5 settembre 2021. L'indagine svolta dai poliziotti del Commissariato Centro, che avevano già recuperato e restituito al proprietario la vettura a inizio novembre, si è articolata nell'acquisizione e visualizzazione delle immagini di videosorveglianza della zona, in mirati servizi di osservazione e pedinamento, nella raccolta di testimonianza e nell'analisi del traffico telefonico. Il 5 settembre 2021, intorno alle ore 20, tre uomini erano giunti a bordo di un'utilitaria in via Pontaccio dove era parcheggiata la Porsche 911. Uno di loro, dopo essere sceso dall'autovettura, con estrema facilità aveva forzato la serratura della portiera dell'auto sportiva evi era salito a bordo; con altrettanta semplicità e professionalità, in pochi secondi aveva forzato il blocchetto di accensione mettendo in moto l'auto ed era ripartito ad alta velocità. Un complice, che faceva da palo poco distante, assicuratosi che il bottino fosse stato preso, era risalito sull'utilitaria condotta da un terzo uomo, rimasto ignoto, per seguire l'auto appena rubata. (segue) (Com)