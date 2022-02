Milano: arrestati un cinquantaduenne e un cinquantacinquenne per furto d'auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'azione avevano assistito due passanti ai quali, pur ignari di assistere a un furto, rimaneva impressa l'imponente mole fisica del ladro mentre si introduceva nella Porsche. Uno dei due, in seguito, ha infatti raccontato agli investigatori di essere rimasto sconvolto dalla "leggerezza" e "semplicità" con cui il ladro, nonostante la sua mole, fosse entrato nell'abitacolo. Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato Centro, intrapresa una serie di accertamenti, hanno prima individuato l'autore materiale del furto e, in un secondo momento, identificato sia il complice che faceva da palo che i luoghi ove tenevano nascosta l'auto: rinvenuta il 3 novembre 2021, in località Bareggio, la vettura è stata trovata con targhe risultate abbinate a un'altra autovettura, motivo per il quale la Polizia di Stato ha deferito all'autorità giudiziaria un altrocittadino italiano, custode dell'autovettura, per rispondere del reato di riciclaggio. (Com)