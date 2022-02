India: ministro degli Esteri in visita in Australia e Filippine da domani al 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita ufficiale in Australia da domani, 10 febbraio, al 13, su invito dell’omologa australiana, Marise Payne. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Il 12 febbraio, a Melbourne, i due ministri parteciperanno a una riunione con gli omologhi degli Stati Uniti e del Giappone, il formato Quad, incentrato sull’Indo-Pacifico. La precedente, in modalità virtuale, risale al febbraio 2021. I quattro ministri, si legge nella nota, esamineranno lo stato della cooperazione, sulla base dell’agenda concordata dai rispettivi leader nei due vertici del 2021. Tra i temi principali la pandemia di coronavirus, le catene di approvvigionamento, le tecnologie cruciali, il cambiamento climatico e le infrastrutture. (segue) (Inn)