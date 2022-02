India: ministro degli Esteri in visita in Australia e Filippine da domani al 15 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata Jaishankar e Payne copresideranno il dialogo quadro indo-australiano sugli Esteri e, per la prima volta, il dialogo sulle tecnologie cyber, oggetto di un piano d’azione firmato nel giugno del 2020 in occasione del summit tra i primi ministri Narendra Modi e Scott Morrison. Jaishankar ha in programma anche incontri con altri politici, accademici e imprenditori, oltre che con connazionali che vivono in Australia. Dal 13 al 15 febbraio, prosegue il comunicato, il ministro degli Esteri indiano sarà in visita nelle Filippine, dove incontrerà l’omologo Teodoro Locsin, con cui darà il punto sullo stato delle relazioni bilaterali. i due si erano riuniti in videoconferenza nel novembre del 2020. Saranno discusse, inoltre, questioni regionali e internazionali di comune interesse. A Manila è prevista anche un’interazione con rappresentanti della comunità indiana. (Inn)