Cina: Qinghai, tasso di crescita della popolazione rallenta dello 0,34 per cento nel 2021

- La popolazione residente della provincia di Qinghai, nella Cina nord-occidentale, si è attestata a 5,94 milioni alla fine del 2021, con un tasso di crescita in calo di 0,34 punti percentuali rispetto al 2020. Lo indicano i dati dell’Ufficio di statistica, che parlano di un netto invecchiamento della popolazione. Nel 2021, la percentuale di anziani di età pari o superiore ai 60 anni era pari al 13,3 per cento, in aumento di 1,16 punti rispetto al 2020. Nel frattempo, il livello di urbanizzazione permanente ha raggiunto il 61,02 per cento, con un aumento della popolazione pari a 62 mila unità. (Cip)