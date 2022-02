Cina: pagamenti senza contante in aumento del 16,2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti senza contante gestiti dalle banche cinesi sono aumentati del 16,2 per cento annuo durante le festività del Capodanno lunare, attestandosi a quota 2.340 miliardi. Tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, riferisce la Banca centrale cinese, le transazioni senza contanti registrato una robusta crescita soprattutto nel settore della ristorazione (più 29,6 per cento annuo), alberghiero (più 26,9 per cento annuo) e del commercio al dettaglio (più 22,9 per cento annuo). (Cip)