Infrastrutture: linea marittima tra Algeria e Mauritania sarà inaugurata entro la fine di febbraio

- La linea marittima che collegherà l’Algeria e la Mauritania sarà inaugurata tra il 20 e il 23 febbraio. Lo ha rivelato ieri il ministro dei Trasporti dell'Algeria, Aissa Bekkai, in dichiarazioni all’emittente “Echourouk news”. Il ministero si è coordinato con il dicastero del Commercio e degli esportatori al fine di rendere questa linea efficace e permanente per sostenere la cooperazione commerciale tra i due Paesi. Il ministro ha spiegato si tratta di una linea commerciale. I collegamenti aerei e marittimi verso la Mauritania saranno coadiuvati dal rafforzamento della linea terrestre, ha aggiunto il ministro, ricordando il progetto per la costruzione di un’infrastruttura stradale che collega la città algerina di Tindouf con quella mauritana di Zouerate.(Ala)