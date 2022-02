Montenegro: stampa locale, Djukanovic sostiene Abazovic come premier designato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente montenegrino Milo Djukanovic potrebbe offrire un mandato al leader di Ura, Dritan Abazovic, per la formazione del nuovo governo in Montenegro. E' quanto riferisce il sito del quotidiano "Dan", citando fonti riservate. Secondo le fonti, Djukanovic terrà molto probabilmente delle consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari nella giornata di domani. Abazovic potrebbe essere l'unico ad ottenere il sostegno della maggioranza dei deputati, precisa "Dan". Abazovic ha aperto la crisi all'interno della maggioranza e proposto la mozione di sfiducia al governo di cui faceva parte come vicepremier. Il voto è arrivato nella tarda serata del 4 febbraio, a distanza dunque di circa un anno e mezzo dalla vittoria alle ultime elezioni parlamentari. La mozione di sfiducia è stata firmata da 31 deputati dell'opposizione e dalla coalizione Nero su bianco, di cui fa parte il movimento Ura. Il premier Zdravko Krivokapic e la maggior parte dei ministri non hanno partecipato alla seduta. (segue) (Seb)