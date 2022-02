Montenegro: stampa locale, Djukanovic sostiene Abazovic come premier designato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Krivokapic ha dichiarato in precedenza di aspettarsi di essere "rimosso dall'incarico" attraverso il voto del Parlamento nazionale, con conseguente caduta del governo. Krivokapic ha invitato i cittadini a non scendere in piazza, ma anche a non votare per "coloro che non rappresenteranno i loro interessi" alle prossime elezioni. "Mi è chiaro: il presidente del Consiglio verrà destituito domani. Ma non potete rimuovere e destituire questo popolo, che è più forte di qualsiasi politica", ha dichiarato il premier montenegrino. Le dichiarazioni di Krivokapic sono state pronunciate dopo che il Parlamento non è riuscito a discutere la rimozione del vicepremier Dritan Abazovic perché non inserita nell'ordine del giorno. Lo stesso Abazovic ha aperto nelle scorse settimane la crisi politica proponendo la formazione di un governo di minoranza al posto dell'attuale esecutivo e rompendo di fatto la coalizione al governo. Krivokapic ha chiesto la rimozione di Abazovic dopo che la coalizione Nero su bianco, di cui il vicepremier fa parte, ha chiesto il voto di sfiducia. (segue) (Seb)