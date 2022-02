Montenegro: stampa locale, Djukanovic sostiene Abazovic come premier designato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La mossa di Abazovic è stata sostenuta dal Partito democratico dei socialisti (Dps), la forza politica del presidente Milo Djukanovic restata al potere per tre decenni prima della sconfitta elettorale del 2020, quando ha vinto la coalizione attorno a Krivokapic. Secondo indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano "Vijesti", il prossimo governo di minoranza in Montenegro dovrebbe avere 16 o 18 ministeri, a fronte dei 12 del governo uscente. Secondo le fonti del quotidiano, il piano per la definizione dei dicasteri non è stato del tutto definito in attesa della nomina di un premier designato. Si ipotizza infine che il nuovo governo abbia almeno tre incarichi di vicepresidenza. (segue) (Seb)