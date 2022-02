Montenegro: stampa locale, Djukanovic sostiene Abazovic come premier designato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico dei socialisti (Dps) di Milo Djukanovic ha già annunciato che non farà parte del governo di minoranza, pur sostenendone la formazione. Il Fronte Democratico (Df) ha annunciato ieri che non intende partecipare ad alcun accordo di governo sostenuto dal Dps. Nella giornata di ieri Abazovic, in un'intervista per l'emittente radiofonica tedesca "Deutsche Welle", ha dichiarato che l'accelerazione del percorso europeo del Montenegro sarà fra le priorità del nuovo governo di Podgorica. Un altro compito del nuovo esecutivo, ha aggiunto Abazovic, sarà la preparazione "per la stagione estiva" e quindi un sostegno al settore del turismo. Si tratta di due compiti, ha detto il vicepremier uscente, "specifici e chiaramente differenti", ma uniti dall'interesse comune di tutti i cittadini. Abazovic ha infine osservato che il precedente esecutivo ha avviato nei 14 mesi della sua esistenza delle cose positive come la lotta al crimine organizzato. (Seb)