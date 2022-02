Cina: corruzione, incriminato ex alto funzionario del Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gan Rongkun, ex alto funzionario del Partito comunista cinese, è stato incriminato per corruzione dalle autorità della Repubblica Popolare (Spp). Gan era stato segretario della Commissione affari politici e giuridici per la sezione di partito dello Henan, nella Cina centrale. Ha poi ricoperto vari incarichi nell’Amministrazione generale delle dogane, periodo durante il quale avrebbe ricevuto “enormi quantità di tangenti” e regali. Il caso è stato depositato dalla Procura del popolo di Changzhou, nella provincia dello Jiangsu, al tribunale popolare intermedio della città. (Cip)