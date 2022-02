Cina: Banca centrale emana nuovo piano finanziario 2021-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori della Cina hanno pubblicato un piano finalizzato a standardizzare l’uso di valute digitali, insediamenti transfrontalieri in yuan, settore fintech e finanza verde. Il programma copre il quinquennio 2021-2025, e punta ad adeguare la normativa in materia alle attuali condizioni del sistema finanziario cinese. Il piano è stato elaborato dalla Banca centrale cinese in collaborazione con l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, la Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa e la Commissione per la regolamentazione dei valori mobiliari. (Cip)