Romania: ministro Salute partecipa a riunione informale ministri Ue

- Il ministro della Salute romeno, Alexandru Rafila, partecipa a partire da oggi alla Conferenza congiunta dei ministri degli Esteri Ue sulla salute globale e alla riunione informale dei ministri della Salute, organizzati a Lione e Grenoble, in Francia. Un comunicato del suo dicastero ricorda che i due eventi si svolgono sotto gli auspici della presidenza francese del Consiglio dell'Ue. I rappresentanti degli Stati membri esamineranno l'azione dell'Ue a sostegno dei Paesi in via di sviluppo per promuovere un accesso equo ai medicinali nel contesto della pandemia di coronavirus, ma anche il consolidamento dei sistemi sanitari nazionali. Nella riunione informale dei ministri della Salute Ue saranno affrontati anche temi di attualità sulle modalità di intervento per la resilienza dei sistemi sanitari pubblici in caso di crisi sanitarie, nonchè sullo sviluppo congiunto di politiche per la creazione di una "Unione della Salute". (Rob)