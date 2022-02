Taiwan-Giappone: conservatori Kuomintang contestano ripresa importazioni agroalimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan intende revocare già dalla fine del mese di febbraio il divieto di importazione di prodotti alimentari da Fukushima e da altre prefetture limitrofe del Giappone. Il divieto era stato decretato da Taipei a seguito del disastro nucleare di Fukushima, nel marzo 2011, e interessa nello specifico le importazioni di prodotti agroalimentari da cinque prefetture del Giappone: Fukushima, Gunma, Chiba, Ibaraki e Tochigi. Le restrizioni sono tutt'oggi in vigore nonostante ripetute rimostranze da parte del governo giapponese. I cittadini taiwanesi hanno votato a larga maggioranza il mantenimento dei divieti in occasione di un referendum organizzato nel novembre 2018. Secondo l'agenzia di stampa "Kyodo", il governo della presidente taiwanese Tsai Ing-wen intende revocare il divieto per garantirsi un deciso sostegno del Giappone al piano di adesione dell'Isola all'Accordo di partenariato trans-pacifico (Tpp), cui ha chiesto di aderire anche la Cina. (segue) (Cip)