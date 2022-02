Cina: installate oltre un milione di stazioni base per il 5G nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 1,43 milioni le stazioni base 5G sono state installate in Cina nel 2021, pari al 60 per cento del totale globale. Lo riferisce il ministero dell'Industria di Pechino, aggiungendo che gli investimenti nella rete di quinta generazione hanno raggiunto i 29 miliardi di dollari nello stesso periodo. Il governo cinese prevede di sviluppare ulteriormente la rete in fibra ottica nel corso del 2022 e di creare un bacino d’utenza superiore a 560 milioni di persone entro il 2023. (Cip)