Regno Unito: Gsk ha registrato 1,4 miliardi di guadagni dalle vendite legate al Covid-19

- L'azienda farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (Gsk) ha registrato 1,4 miliardi di sterline (1,66 miliardi di euro) di guadagni dalle vendite legate alla pandemia da Covid-19 l'anno scorso, prevedendo maggiori profitti in vista dello scorporo della sua divisione dedicata alla salute dei consumatori. Gsk ha affermato che le vendite legate al Covid, guidate in gran parte dal suo anticorpo monoclonale neutralizzante contro la proteina spike di Sars-CoV-2 Sotrovimab, sarebbero rimaste costanti nel 2022 ma contribuendo tuttavia meno al profitto a causa dei margini più bassi. Nel complesso però, l'azienda ha previsto un aumento dei profitti tra il 12 per cento e il 14 per cento nel 2022. Come afferma il quotidiano "The Telegraph", l'azienda ha respinto da poco un'offerta di 50 miliardi di sterline (quasi 60 miliardi di euro) dalla compagnia Unilever, che avrebbe voluto acquisire la divisione salute. Inoltre, ieri l'azienda farmaceutica rivale statunitense Pfizer ha affermato di aver raddoppiato le sue entrate e profitti nel 2021, grazie al vaccino Covid distribuito in tutto il mondo. (Rel)