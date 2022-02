Malesia: il presidente del Consiglio nazionale per la ripresa Muhyiddin positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio nazionale per la ripresa (Nrc) della Malesia, l’ex premier Muhyiddin Yassin, è risultato positivo al Covid-19 ed è in isolamento a casa sua. Lo ha reso noto egli stesso in un post su Facebook precisando di essere “in buone condizioni” e di avere solo sintomi lievi. Proprio ieri Muhyiddin aveva presieduto una riunione in presenza dell’Rnc assieme a diversi membri del governo, fra i quali il ministro della Sanità Khairy Jamaluddin. Muhyiddin era stato a capo dell’esecutivo malesiano fino allo scorso agosto, quando ha ceduto l’incarico a Ismail Sabri. (Fim)