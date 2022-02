Cina-Usa: Commissione parlamentare esteri contesta America Competes Act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge America Competes Act 2022 approvata dalla Camera degli Stati Uniti “intende sopprimere il (percorso di) innovazione e sviluppo della Cina con il pretesto della competitività”. È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata ieri dalla Commissione esteri del Congresso nazionale del popolo, il massimo organo legislativo della Cina. Iniziative in tal senso “sabotano il commercio bilaterale” e “finiranno per ledere anche gli interessi vitali di Washington”, precisa il documento, che difende poi le politiche cinesi relative a Tibet, Hong Kong e Xinjiang. "Qualsiasi tentativo di interferire con gli affari interni del Paese e di danneggiarne gli interessi fondamentali si scontrerà con una forte reazione” di Pechino, conclude la Commissione. (Cip)