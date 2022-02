Cina-Usa: Peterson Institute, Pechino ha completamente ignorato gli impegni commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato un disavanzo commerciale record nel 2021, in crescita del 27 per cento rispetto all’anno precedente. Lo indicano i dati pubblicati ieri dal dipartimento del Commercio, che riflettono la forte dipendenza dei consumatori da beni prodotti all’estero durante i mesi della pandemia. Nel mese di dicembre il deficit nel commercio di beni e servizi è cresciuto dell’1,8 per cento rispetto al mese precedente, attestandosi poco sotto il record mensile di 80,8 miliardi di dollari raggiunto a settembre. Sempre a dicembre le importazioni sono cresciute dell’1,6 per cento, attestandosi a 308,9 miliardi di dollari, mentre le esportazioni si sono espanse dell’1,5 per cento, arrivando a 228,1 miliardi di dollari. Secondo il “Wall Street Journal”, i dati suggeriscono che sono compiuti passi in avanti rispetto ai problemi delle catene globali di fornitura. Per l’anno 2021 è stato superato il precedente record fissato nel 2006, pari a 763,53 miliardi di dollari. L’allargamento del divario tra importazioni ed esportazioni è legato anche alla crescita dei consumi degli ultimi mesi, un segno della ripresa economica dopo la crisi pandemica del 2020. (segue) (Nys)