Imprese: auto, Nissan interromperà lo sviluppo di motori a benzina per l'Europa

- Nissan Motor Co. ha annunciato ieri, 8 febbraio, l'intenzione di porre fine allo sviluppo di motori a benzina per il mercato dell'auto europeo, in risposta all'ulteriore irrigidimento degli standard relativi alle emissioni inquinanti e del rapido riorientamento del settore verso la mobilità elettrica. Il Coo di Nissan, Ashwani Gupta, ha dichiarato che le normative sulle emissioni che entreranno in vigore nell'Unione europea a partire dal 2025 renderanno le auto a benzina meno convenienti di quelle elettriche. Il costruttore di auto giapponese ha riorientato le proprie risorse sull'elettrificazione della propria gamma, con l'obiettivo di completare tale processo all'inizio degli anni Trenta. Per quanto riguarda il mercato europeo, Nissan intende elettrificare il 75 per cento della sua offerta entro l'anno fiscale 2026. (Git)