Corea del Sud: Covid, nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore

- Il bilancio giornaliero dei nuovi casi di Covid-19 in Corea del Sud ha toccato un nuovo record negativo nelle ultime 24 ore, con 49.558 casi confermati dalle autorità sanitarie di quel Paese: un balzo di oltre 12mila casi rispetto alle 24 ore precedenti. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è stato aggiornato a 1.131.239 casi e 6.943 decessi, con un tasso di letalità in calo al 0,66 per cento. Le autorità sanitarie sudcoreane temono che il numero dei nuovi casi giornalieri possa raggiungere i 130mila entro la fine di febbraio a causa della propagazione della variante Omicron. (segue) (Git)