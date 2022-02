Corea del Sud: Covid, nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha intrapreso il 3 febbraio, la transizione verso il nuovo piano nazionale di gestione della pandemia elaborato in risposta alla diffusione della variante Omicron del coronavirus, più contagiosa ma meno pericolosa sul piano delle ricadute sintomatologiche. L'adozione del nuovo piano pandemico, che prevede un minor ruolo dello Stato nel contenimento della pandemia, appare però difficoltosa, e diverse novità relative soprattutto alle pratiche ospedaliere restano per ora sulla carta. Una delle novità di difficile attuazione è il trasferimento ai medici di prima linea dell'onere dei tamponi rapidi e dell'assistenza ai pazienti non ospedalizzati. I tamponi molecolari, che prima erano disponibili gratuitamente a tutti presso gli hub governativi, verranno ora limitati solo ai soggetti di età superiore a 60 anni, mentre per i più giovani saranno limitati solo ai possessori di impegnativa medica che siano già risultati positivi a un tampone rapido. (segue) (Git)