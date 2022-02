Siria: un morto e cinque feriti in raid Israele su siti missilistici dopo attacco da Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un raid missilistico israeliano nei dintorni di Damasco ha causato la morte di un militare e il ferimento di altri cinque. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, gli attacchi aerei israeliani sono iniziati poco prima dell'1:00 (ora locale) e sono proseguiti all'1:10 con missili terra-terra provenienti dalle alture del Golan. La fonte ha riferito che la difesa anti-aerea siriana “ha respinto l'aggressione e ha abbattuto la maggior parte" dei missili. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito alcuni siti di lancio di "missili terra-aria" in Siria, "compresi radar siriani e batterie antiaeree", dopo aver subito attacchi da quelle postazioni. "Le sirene sono suonate poco fa a Umm al Fahm e nella regione della Samaria in seguito al lancio di un missile antiaereo dalla Siria, esploso in aria", hanno affermato la scorsa notte le Idf su Twitter.(Res)