Usa: Covid, anche New York verso la revoca dell'obbligo di mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha annunciato la revoca dell'obbligo di indossare le mascherine negli ambienti chiusi a partire da oggi, 9 febbraio. Lo riferisce il "New York Times", che ricorda come sino ad oggi l'obbligo di indossare mascherine negli esercizi commerciali fosse di fatto limitato ai soggetti non vaccinati contro la Covid-19. Non è ancora chiaro, invece, se verrà revocato anche un secondo obbligo relativo all'impiego delle mascherine nelle scuole dello Stato, che dovrebbe scadere tra due settimane. L'annuncio di ieri allinea Hochul ad altri governatori democratici statunitensi, mentre dagli ultimi sondaggi effettuati nel Paese emerge che la voglia dei cittadini statunitensi di tornare alla normalità pre-Covid ha superato la paura della pandemia. (Nys)